ورلڈ سنوکر چیمپئن اسجد اقبال کی آرپی او سے ملاقات
آرپی او نے ورلڈ سنوکر چیمپئن کا تائٹل جیتنے پر مبارکباد پیش کی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا سے تعلق رکھنے والے ورلڈ اسنوکر چیمپئن اسجد اقبال نے آرپی او محمد شہزاد آصف خان سے ملاقات کی۔ آرپی او نے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں بہترین کھیل کے مظاہرے اور عالمی ٹائٹل جیتنے پر انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ آپ پوری قوم کا فخر ہیں، اور یہ سرگودھا کی سرزمین کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز ہے کہ یہاں کے سپوت نے پاکستان کا نام عالمی سطح پر بلند کیا۔اسجد اقبال کا تعلق نواحی گاؤں چک نمبر 40 شمالی سے ہے ۔ انہوں نے عمان میں منعقد ہونے والی ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ کی سنگل کیٹگری میں دوسری جبکہ ڈبل کیٹگری میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے محمد آصف کے ہمراہ پہلی پوزیشن حاصل کر کے ورلڈ اسنوکر چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔اس موقع پر اسجد اقبال نے پولیس خدمت مرکز کا بھی دورہ کیا اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوایا۔ انہوں نے پولیس خدمت مرکز پر دی جانے والی سہولیات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماحول اور سہولیات کسی بھی یورپی ملک سے کم نہیں ہیں۔