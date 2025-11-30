صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ سنوکر چیمپئن اسجد اقبال کی آرپی او سے ملاقات

  • سرگودھا
ورلڈ سنوکر چیمپئن اسجد اقبال کی آرپی او سے ملاقات

آرپی او نے ورلڈ سنوکر چیمپئن کا تائٹل جیتنے پر مبارکباد پیش کی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا سے تعلق رکھنے والے ورلڈ اسنوکر چیمپئن اسجد اقبال نے آرپی او محمد شہزاد آصف خان سے ملاقات کی۔ آرپی او نے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں بہترین کھیل کے مظاہرے اور عالمی ٹائٹل جیتنے پر انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ آپ پوری قوم کا فخر ہیں، اور یہ سرگودھا کی سرزمین کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز ہے کہ یہاں کے سپوت نے پاکستان کا نام عالمی سطح پر بلند کیا۔اسجد اقبال کا تعلق نواحی گاؤں چک نمبر 40 شمالی سے ہے ۔ انہوں نے عمان میں منعقد ہونے والی ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ کی سنگل کیٹگری میں دوسری جبکہ ڈبل کیٹگری میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے محمد آصف کے ہمراہ پہلی پوزیشن حاصل کر کے ورلڈ اسنوکر چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔اس موقع پر اسجد اقبال نے پولیس خدمت مرکز کا بھی دورہ کیا اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوایا۔ انہوں نے پولیس خدمت مرکز پر دی جانے والی سہولیات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماحول اور سہولیات کسی بھی یورپی ملک سے کم نہیں ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل