آر پی او کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ،نئے قوانین پر اجلاس
ریجن میں ٹریفک مسائل کو فوری اور مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے : شہزاد آصف
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر محمد شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ریجنل پولیس آفس میں ٹریفک مینجمنٹ اور نئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ریجن کے تمام ضلعی پولیس افسران، ایس ایس پی ندیم عباس، ایس پی آر آئی بی، ایس پی سیف سٹی، ایس پی پٹرولنگ اور ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسرز سمیت دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے ہدایت دی کہ ریجن میں ٹریفک کے مسائل کو فوری اور مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے ، اور ٹریفک قوانین اور ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ نئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد اور جرمانوں میں اضافہ کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم کو مزید تیز کیا جائے ۔
پولیس افسران، ٹریفک پولیس اور پنجاب ہائی وے پٹرول کے اشتراک سے عوام کو ٹریفک قوانین پر پابندی کے متعلق آگاہی فراہم کی جائے ۔شہری علاقوں میں ٹریفک جام کے مستقل حل کے لیے جامع اور عملی پلان مرتب کیا جائے ۔ ڈی پی اوز ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بہتر روڈ انجینئرنگ کے اقدامات کریں تاکہ حادثات میں کمی لائی جا سکے ۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے رش والی جگہوں اور بازاروں میں اضافی ٹریفک اسٹاف تعینات کیا جائے ۔ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کی پابندی نہ کرنے اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ سیف سٹی کے آرٹیفیشل انٹیلی جنس بیسڈ کیمروں اور سی سی ٹی وی مانیٹرنگ سسٹم کو مؤثر بنا کر ٹریفک قوانین پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے دیگر محکموں کے ساتھ مشترکہ کارروائی کی جائے ۔ روڈ سیفٹی اقدامات کو تیز کیا جائے تاکہ ٹریفک حادثات کی شرح میں نمایاں کمی آئے ۔آر پی او نے افسران پر زور دیا کہ وہ ان احکامات کی فوری اور مؤثر تعمیل یقینی بنا کر عوام کو محفوظ اور آسان سفر کی سہولت فراہم کریں۔