یونین کونسل سیکرٹریز کی کمی،کارکردگی متاثر
سرگودھا سمیت دیگر اضلاع کی 4015 یونین کونسلز میں سے تقریباً دو ہزار یونین کونسلز میں سیکرٹریز کی کمی ہے ،حکومت کو نئی بھرتی کی سفارشات ارسال کر دی گئیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے مختلف اضلاع کی یونین کونسلز میں سیکرٹریز کی کمی کے باعث ان کی کارکردگی متاثر ہونے پر حکومت کو نئی بھرتی کی سفارشات ارسال کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس وقت سرگودھا سمیت دیگر اضلاع کی 4015 یونین کونسلز میں سے تقریباً دو ہزار یونین کونسلز میں سیکرٹریز کی کمی ہے ۔سرگودھا میں متعدد سیکرٹریز دو سے تین یونین کونسلز میں اضافی ڈیوٹی دینے پر مجبور ہیں، جبکہ زیادہ تر یونین کونسلز میں نائب قاصد بھی موجود نہیں، جس کی وجہ سے سیکرٹریز کو اپنی دوسری یونین کونسلز میں تالے لگا کر ڈیوٹی دینا پڑ رہی ہے ۔ عرصہ دراز سے اعلیٰ حکام یونین سیکرٹریز کی بھرتی نہیں کر رہے ، جبکہ ہر سال درجنوں یونین کونسل ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق سرگودھا ڈویژن کی 349 یونین کونسلز میں صرف 221 میں سیکرٹری کام کر رہے ہیں، جن میں سے 72 دیگر محکموں کے ہیں۔ ضلع سرگودھا کی 186 یونین کونسلز میں سے 80 سے زائد یونین کونسلز میں سیکرٹریز نہیں ہیں۔ اسی طرح خوشاب کی 48 یونین کونسلز میں سے صرف 45، میانوالی کی 51 یونین کونسلز میں سے 26، اور بھکر کی 64 میں سے 40 یونین کونسلز میں سیکرٹری دستیاب ہیں، جبکہ دیگر خالی ہیں۔