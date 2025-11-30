ضلعی مانیٹرنگ کمیٹیاں غیر فعال،اشیا کی قیمتوں کے تعین میں غفلت،مہنگائی بے قابو
مختلف محکموں کے افسروں کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے اختیارات ملنے کے بعد ان کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی ، کو ئی م بھی کارروائی نہیں کرتا ، 90 فیصد سے زائد مجسٹریٹس فعال نہیں ہیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کی جانب سے سرگودھا ڈویژن کے چاروں اضلاع میں ضلعی مانیٹرنگ کمیٹیوں کے ریگولر اجلاس نہیں بلائے جاتے ، اور اشیا کی قیمتوں کے تعین میں مہینوں تک غفلت برتی جاتی ہے ۔ جس کے باعث ذخیرہ اندوز اور گرانفروش اپنی مذموم سرگرمیاں کھل کر جاری رکھ سکتے ہیں۔مہنگائی کے خلاف جاری حکومتی احکامات پر حالیہ مہم بھی غیر مؤثر ثابت ہوئی ہے ۔ تشویش کا سبب یہ ہے کہ مختلف محکموں کے افسروں کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے اختیارات ملنے کے بعد ان کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی ہے ، مگر کوئی بھی کارروائی نہیں کرتا اور 90 فیصد سے زائد مجسٹریٹس فعال نہیں ہیں۔پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا نچلا عملہ صرف جرمانوں اور دیگر تادیبی کاروائیاں کر کے سرکاری ریکارڈ کو مکمل کرنے میں مصروف رہتا ہے ، اور یہی اعدادوشمار اعلیٰ حکام کو بھیج کر سب اچھا رپورٹ پیش کی جاتی ہے ۔ تاجر طبقے میں مناسب آگاہی دینے میں بھی افسر ناکام ہیں۔صارفین نے مصنوعی مہنگائی کی مجموعی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔