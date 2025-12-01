حادثہ میں زخمی وکیل کی جیب سے نقدی ، فونز غائب کر لئے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نامعلوم بدبخت حادثہ میں زخمی ہونیوالے موٹرسائیکل سوار وکیل کی جیب سے نقدی ،موبائلزنکال کر رفوچکر ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ چھنی تاجہ ریحان کے عامر شہزادجو کہ وکالت کے پیشہ سے منسلک ہے موٹرسائیکل پر جاتے ہوئے حادثہ کا شکار ہو کر بے ہو ش ہو گیا، اسی اثناء میں نامعلوم شخص نے اس کی جیب سے 72ہزار روپے نقدی اور قیمتی موبائل نکال لیا،اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلا ش شروع کر دی۔
