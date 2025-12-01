صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ محمد عثمانی کی حفظ قرآن کے سلسلہ میں خانقاہ سراجیہ میں دستار بندی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) قاری ضیاء اللہ عثمانی کے صاحبزادے حافظ محمد عثمانی کی حفظ قرآن کے سلسلہ میں ختم بخاری شریف خانقاہ سراجیہ میں دستار بندی کی گئی انہیں مالائیں پہنائی گئیں اور اساتذہ و بزرگوں نے ان کے علم میں مزید برکت اور قرآن حکیم کی تعلیمات و تحفیظ پر استقامت رکھنے کی بھی دعا کی دوست احباب نے بھی قاری ضیاء اللہ عثمانی ، عبدالصمد عثمانی اور حافظ محمد عثمانی کو اس موقعہ پر مبارکباد دی۔

