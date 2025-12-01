شاہ پور پولیس کا ٹریفک قوانین خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن،75مقدمات درج
شاہ پور صدر(نامہ نگار ) ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کے حکم پر ضلع کے دیگر شہروں کی طرح شاہ پور پولیس سرکل کے تینوں تھانوں کا ٹریفک قوانین خلاف ورزیوں پر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن،جاری ہے ۔
ون وے ، بغیر لائسنس، کم عمر ڈرائیونگ، کالے شیشوں پر دو دن میں 75 مقدمات درج کئے گئے ، اتوار کے روز چھٹی کے باوجود جگہ جگہ پولیس نے ناکے لگائے رکھے اور ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مسلسل بھاری جرمانے کئے جاتے رہے ۔ موٹرسائیکل سوار ان کا خاص نشانہ بنے رہے ۔