یوم تاسیس ایک تقریب نہیں ،عوامی خدمت کے عز م کی تجد ید :رہنما پیپلزپارٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیئرمین پا کستا ن پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردا ر ی کا یو م تاسیس کے سلسلہ میں تاریخ ساز و یڈ یو لنک خطا ب ، مر کز ی سیکرٹر ی اطلاعا ت پا کستا ن پیپلزپارٹی چو ہد ر ی ندیم افضل چن مر کز ی صد ر پیپلز لیبر بیو رو چو ہد ر ی منظور ا حمد سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر تسنیم ا حمد قریشی ضلعی صد ر ملک حامد نو از اعوان ایڈوکیٹ ممبر ٹیم بلاو ل را نا عمیر خان سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد سا بق ٹکٹ ہولڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستا ن پیپلزپارٹی کا 58وا ں یو م تاسیس ایک تقریب نہیں بلکہ ز ند ہ رو ا یت ایک سیاسی تر بیت اور عوامی خدمت کے عز م کی تجد ید ہے ۔
