صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ لیبر کے افسروں کی ملی بھگت ،نجی اداروں کے ورکرز کا استحصال

  • سرگودھا
محکمہ لیبر کے افسروں کی ملی بھگت ،نجی اداروں کے ورکرز کا استحصال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ لیبر کے افسران کی مبینہ ملی بھگت سے پرائیویٹ محکموں اداروں کاروباری مراکز کارخانوں میں کام کرنے والے ورکروں کا استحصال جاری ہے حکومت کی جانب سے مقررکردہ معاوضے کے مقابلے میں بہت کم تنخواہیں مل رہی ہے جبکہ ڈیوٹی زیادہ لی جا رہی ہے محکمہ افسران فیلڈ میں جانے کے بجائے دفتر میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹ بھیج دیتے ہیں جبکہ محکمہ سوشل سیکورٹی افسران نے بھی چپ سادھ رکھی ہے ان غریبوں کی محکمہ سوشل سیکورٹی میں رجسٹریشن بھی نہیں کرائی جارہی ہے ۔

محکمہ لیبر کے افسران کی مبینہ ملی بھگت سے پرائیویٹ محکموں اداروں کاروباری مراکز کارخانوں میں کام کرنے والے ورکروں کا استحصال جاری ہے حکومت کی جانب سے مقررکردہ معاوضے کے مقابلے میں بہت کم تنخواہیں مل رہی ہے جبکہ ڈیوٹی زیادہ لی جا رہی ہے محکمہ افسران فیلڈ میں جانے کے بجائے دفتر میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹ بھیج دیتے ہیں جبکہ محکمہ سوشل سیکورٹی افسران نے بھی چپ سادھ رکھی ہے ان غریبوں کی محکمہ سوشل سیکورٹی میں رجسٹریشن بھی نہیں کرائی جارہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر فیصل آباد کا صنعتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشرویسلز کی انسپکشن میں تیزی لانے کا حکم

ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، شہری پریشان

شہریوں کے تحفظ کیلئے مزید اقدامات ضروری :بریگیڈیئر(ر)بابر

منشیات لعنت ، طلبہ بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں: ماہرین

ویمن میڈیکل آفیسرز کیلئے خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی سیشن

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر