اکرم حنیف عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس پہنچ گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈائریکٹر کوارڈی نیشن اکرم حنیف عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس پہنچ گئے انکے اعزاز میں چیئرمین سینیئر سٹیزن فاؤنڈیشن عبدالقدیر خان اور ممبران کی طرف سے عشائیہ کا اہتمام کیا گیا تقریب میں وائس چیرمین کوثر بھثی ،ڈائریکٹر ایڈمن نذیر ولسن جنرل سیکرٹری شاکر انصاری کے علاؤہ دیگر ممبران بھی شریک ہوئے ۔
