  • سرگودھا
پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں ،ناصر محمود سہگل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ۔۔۔

پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں چھوٹے کاروبار کو حکومت نے تباہ کر دیا ہے جبکہ بڑے کاروبار ٹیکسوں کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو چکے ہیں ان حالات میں ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے جو مستقبل قریب میں ہمارے ایٹمی پروگرام کیلئے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان پر قرضوں اور کرپشن کی جس طرح یلغار ہے ان حالات میں پاکستان انتہائی مشکلات میں گھر چکا ہے ۔ 

 

