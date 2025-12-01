صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پیپلز پارٹی غریب عوام کے ووٹ کی امین ہے ، ملک ساول

خوشاب(نمائندہ دُنیا) پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی غریب عوام کے ووٹ کی امین ہے ، چاروں صوبوں کے غریب عوام اپنے ووٹ کو پیپلز پارٹی کی امانت سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بلدیاتی ہوں یا قومی انتخابات، ہماری جماعت کو زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہمارا ہوم ورک مکمل ہے اور ضلع خوشاب کے ہر حلقے میں نظریاتی اور خدمت گزاری کے جذبے سے لبریز کارکنوں کو میدان میں لایا جائے گا۔ 

 

