ریسٹورنٹ ورکروں کی حوصلہ افزائی کیلئے تقاریب کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت ملک بھر میں ریسٹورنٹ ورکروں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقاریب کا انعقاد شروع کر دیا گیا ۔
چوہدری گل شیر افگن صدر پاکستان ریسٹورینٹ یونٹی ایسو یسیشن سنٹرل پنجاب کی جانب سے سرگودھا کے ریسٹورینٹس پر کام کرنے والے سٹاف کی حوصلہ افزائی کے لیے مقامی ہوٹل میں تقریب منعقد کی گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوے مہمان خصوصی خواجہ یاسر قیوم صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس نے کہا کہ کروڑوں پاکستانیوں کو دنیا بھر کی ڈشز پر مبنی کھانے کی عالمی معیار کے مطابق فراہمی میں ریسٹورینٹ ایسویسی یشن نے بھر پور کردار ادا کیا ہے ۔