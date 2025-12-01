ذکی شاہ مرحوم مسلم لیگ نواز گروپ کے ایک پرخلوص رہنما تھے ، عاصم شیر میکن
شاہ پور صدر(نامہ نگار )پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن نے کہا ہے کہ سید ذکی شاہ مرحوم مسلم لیگ نواز گروپ کے ایک پرخلوص رہنما تھے ،
علاقہ بھر میں ن لیگ کے کارکنوں کی رہنمائی ان کا شیوہ تھا ، 1992ء کے سیلاب کے دوران انہوں نے سینکڑوں کسانوں کو پناہ دی تھی اور ان کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا ، وہ نتھووالہ میں معروف سیاسی و سماجی رہنما سید ذکی شاہ مرحوم کے ڈیرہ پر سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کر رہے تھے ، سید ذکی شاہ کے صاحبزادگان سید ربنواز شاہ ، سید ضیغم شاہ ، سید احمد نواز شاہ موجود تھے ۔