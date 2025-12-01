مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ سید محمد سبطین شاہ نقوی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ سید محمد سبطین شاہ نقوی نے کہاکہ۔۔۔
بحیثیت مسلمان ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لئے کام کریں سرگودھا مساجد و مدارس کی تعمیر کے ساتھ دین کی خدمت کا یہ سلسلہ مخیر حضرات کے تعاون سے بھرپور انداز میں جاری ہے ،انہوں نے لاہور روڈ پر نیو گلستان کالونی میں جامع مسجد الحی القیوم اہلحدیث و مدرسہ زبیدہ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث علاقہ میں منظم تحریک کے طور پر کام کر رہی ہے اور سرگودھا میں تقریبا اس وقت 135 مساجد کی تعمیر و تکمیل کا عمل تیزی سے جاری ہے اور دیگر مساجد کی تعمیر کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔