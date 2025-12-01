صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
5غیر قانونی سٹاپ ختم ،کھڑی گاڑیاں تھانہ فیکٹری ایریا میں بند

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹریفک پولیس نے خوشاب روڈ پر نیازی چوک، حسین چوک، ٹیچنگ ہسپتال کے سامنے 5غیر قانونی سٹاپ ختم کروا کر موقع پر کھڑی گاڑیاں پکڑ کر تھانہ فیکٹری ایریا میں بند کر دیں۔

 ٹریفک پولیس حکام کے مطابق ٹرانسپورٹرز کو سختی کے ساتھ خود ساختہ پوائنٹس کو ختم کرنے کیلئے پہلے بھی کاروائی کی جا چکی ہے تاہم یقین دہانی پر گاڑیاں چھوڑ دی گئیں تاہم اس مرتبہ گاڑیوں کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرائیورزعقیل احمد،اشفاق وغیرہ کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیئے گئے ۔ 

 

