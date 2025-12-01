کندیاں میں بھی اقلیتی عبادت گاہوں پر سخت سکیورٹی انتظامات
کندیاں(نمائندہ دنیا )کندیاں پولیس کی جانب سے اقلیتی عبادت گاہوں پر سخت سکیورٹی انتظامات،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر سنڈے کو مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پرکندیاں چشمہ سمیت ضلع بھر کے تمام چرچز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ،پولیس جوان اقلیتی عبادت گاہوں پر سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔
