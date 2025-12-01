خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ میں سالانہ اختتام صحیح بخاری کا انعقاد
میانوالی (نامہ نگار)خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ میں سالانہ اختتام صحیح بخاری کا انعقاد زیر صدارت سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ مجددیہ حضرت خواجہ خلیل احمد و خواجہ عزیز احمد منعقد ہوا جس میں ملک بھر باالخصوص کے پی کرک۔۔۔
ڈی آئی خان ، ٹانک ، موسی \' زئی شریف ، میانوالی ، بھکر ، خوشاب ، دریا خان ، سرگودھا ، لاہور سے علماء اکرام سجادہ نشین ، مفتیان اور طلباء کے والدین اور مریدین خانقاہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی علماء اکرام نے قرآن و حدیث کے متعلق تقاریر کیں اور دین اسلام کی حقانیت بیان کے بعد ازاں دورہ حدیث ، فقہ ، درس نظامی اور حفظ قرآن مکمل کرنے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی اور انہیں مالائیں پہنا کر دعا دی گئی آخر میں حضرت خواجہ خلیل احمد نے اختتامی دعائے خیر کرائی لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔