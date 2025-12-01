میانی :قتل کے مقدمہ کا اشتہاری مجرم 10 سال بعد گرفتار
میانی (نامہ نگار )تھانہ میانی پولیس نے قتل کے مقدمہ کا اشتہاری مجرم 10 سال بعد گرفتار کر لیا، اقبال نے دس سال قبل آصف حیات کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور روپوش ہو گیا تھا۔ تھانہ میانی نے جدید تفتیشی طریقوں اور مسلسل محنت کے بعد مجرم کو گرفتار کر لیا۔
