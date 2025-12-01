پولیس مقابلوں میں 3 منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران تین منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار کر لئے گئے ، ترجمان ضلعی پولیس اظہر حیات کے مطابق تھانہ اربن ایریا۔۔۔
تھانہ ساہی وال اور تھانہ لکسیاں کی حدود میں منشیات فروشوں اور خطرناک اشتہاریوں کے خلاف کئے گئے خصوصی کریک ڈاؤن کے دوران ملزمان نے گرفتاری سے بچنے کیلئے پولیس پر فائرنگ کی اور مورچہ بند ہو گئے ، مزید نفری طلب کر کے انہیں گھیرے میں لے لیا گیا، فائرنگ کے تبادلے رکنے پر سرچ آپریش کے دوران تھانہ ساہی وال پولیس نے ثقلین ،تھانہ لکسیاں پولیس نے شہباز او ر تھانہ اربن ایریا پولیس نے علی رضا کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جبکہ ان کے ساتھی فرار ہوگئے ، گرفتار ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے جن کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ڈی پی او کی ہدایت پر متعلقہ تھانوں کی پولیس کی جانب سے مقدمات درج کرکے ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے ٹیموں کو متحرک کر دیا ہے ۔