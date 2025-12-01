صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلوں میں 3 منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

  • سرگودھا
پولیس مقابلوں میں 3 منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران تین منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار کر لئے گئے ، ترجمان ضلعی پولیس اظہر حیات کے مطابق تھانہ اربن ایریا۔۔۔

تھانہ ساہی وال اور تھانہ لکسیاں کی حدود میں منشیات فروشوں اور خطرناک اشتہاریوں کے خلاف کئے گئے خصوصی کریک ڈاؤن کے دوران ملزمان نے گرفتاری سے بچنے کیلئے پولیس پر فائرنگ کی اور مورچہ بند ہو گئے ، مزید نفری طلب کر کے انہیں گھیرے میں لے لیا گیا، فائرنگ کے تبادلے رکنے پر سرچ آپریش کے دوران تھانہ ساہی وال پولیس نے ثقلین ،تھانہ لکسیاں پولیس نے شہباز او ر تھانہ اربن ایریا پولیس نے علی رضا کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جبکہ ان کے ساتھی فرار ہوگئے ، گرفتار ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے جن کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ڈی پی او کی ہدایت پر متعلقہ تھانوں کی پولیس کی جانب سے مقدمات درج کرکے ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے ٹیموں کو متحرک کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر