  • سرگودھا
بھلوال میں آوارہ کتوں کیخلاف جامع آپریشن شروع کر دیا گیا

بھلوال(نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ نے بھلوال کے علاقے میں آوارہ کتوں کی آبادی پر قابو پانے کے لیے جامع آپریشن شروع کر دیا ہے ۔

 یہ قدم بے لگام کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ہونے والی حفاظت اور پریشانی سے متعلق عوامی شکایات کے جواب میں اٹھایا گیا ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل کی زیر نگرانی تحصیل انتظامیہ نے بھلوال بھر میں انسداد تجاوزات مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔ آپریشن میں اہم تجارتی اور عوامی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ، بشمول مین بازار، امین بازار، سبز منڈی، بلاک 1 اور 2، امام بارگاہ روڈ، اور مندر روڈاس فیصلہ کن کارروائی کا مقصد عوامی سڑکوں اور بازاروں کی اصل چوڑائی اور جمالیات کو بحال کرتے ہوئے ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بناتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات اور رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے ۔ یہ مہم قانون کی حکمرانی کو نافذ کرنے اور شہری شہری زندگی کو بہتر بنانے کے انتظامیہ کے عزم کی نشاندہی کرتی ہے ۔

 

