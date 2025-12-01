رواں سال کے دوران پولیس شہداء کی 10 فیملیز میں پلاٹ تقسیم
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )میانوالی پولیس کی جانب سے شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر کا سلسلہ جاری۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں میانوالی پولیس کی جانب سے شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔رواں سال کے دوران شہداء کی 10 فیملیز میں پلاٹ تقسیم کیے گئے ۔ پلاٹس کے مالکانہ حقوق وارثان کو دے دئیے گئے ہیں۔ ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے کہاشہداء کی فیملیز کا تحفظ میانوالی پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔