صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال کے دوران پولیس شہداء کی 10 فیملیز میں پلاٹ تقسیم

  • سرگودھا
رواں سال کے دوران پولیس شہداء کی 10 فیملیز میں پلاٹ تقسیم

کمرمشانی (نمائندہ دنیا )میانوالی پولیس کی جانب سے شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر کا سلسلہ جاری۔

انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں میانوالی پولیس کی جانب سے شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔رواں سال کے دوران شہداء کی 10 فیملیز میں پلاٹ تقسیم کیے گئے ۔ پلاٹس کے مالکانہ حقوق وارثان کو دے دئیے گئے ہیں۔ ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے کہاشہداء کی فیملیز کا تحفظ میانوالی پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

زنگ آلود داخلی دروازے ٹوٹی سیٹیں نا قابل استعمال جناح سٹیڈیم ویران

بجلی کنکشن مہنگا اضافی رقم کیساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراء

عدم صفائی پر 8 فوڈ یونٹس بند ، 75 کو بھاری جرمانے

ایس پی وسیم اختر نے پنجاب ہائی وے پٹرول میں بطور ریجنل آفیسر چارج سنبھال لیا

پھالیہ :کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیاگیا

ڈپٹی کمشنر سے پی ایم اے ، وائی ڈی اے کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر