ضمنی الیکشن کی کامیابی مخالفین کو کھٹک رہی ہے ، شجاع ٹیپو

  سرگودھا
ضمنی الیکشن کی کامیابی مخالفین کو کھٹک رہی ہے ، شجاع ٹیپو

خوشاب(نمائندہ دُنیا) پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ممتاز مائنز اونر چوہدری شجاع الرحمٰن ٹیپو نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ(ن) کو ملنے والی تاریخی کامیابی مخالفین کیلئے پریشانی کا باعث بن چکی ہے ، اس لئے وہ نتائج کو متنازعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ۔۔۔

مسلم لیگ(ن) نے یہ کامیابی اپنی بہترین کارکردگی، وژن اور عوامی حمایت کی بنیاد پر حاصل کی ہے ۔ جماعت نے ہمیشہ عملی سیاست کرتے ہوئے عوامی خدمت کو ترجیح دی۔ انہی خدمات-سڑکوں کی تعمیر، تعلیم و صحت کی بہتری اور علاقے کی ترقی-نے ہی عوام کو ایک بار پھر مسلم لیگ(ن) پر اعتماد کرنے پر مجبور کیا ہے ۔

 

