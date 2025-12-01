سیکورٹی گارڈ تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم، ٹھیکہ منسوخ
خوشاب(نمائندہ دُنیا) ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہرآباد کے سیکورٹی سٹاف کو تین ماہ سے تنخواہیں ادا نہ کرنے پر جی ایس ایس سیکورٹی کمپنی کا ٹھیکہ ختم کر دیا گیا ہے ، تاہم اب تک نئی کمپنی کا انتخاب نہیں ہو سکا۔
سیکورٹی گارڈز نے شدید بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری تین ماہ کی تنخواہیں جی ایس ایس کے ذمے واجب الادا ہیں۔ انہیں فارغ کرنے سے پہلے واجبات کی ادائیگی لازمی کرائی جائے ۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ کمپنی کو ادائیگی کا پابند بنایا جائے ۔