کندیاں پولیس سے مقابلے میں ملزم ہلاک،2فرار ہو گئے
کندیاں(نمائندہ دنیا ) پولیس سے مقابلے میں ملزم ہلاک،2فرار ہو گئے ، اسلحہ، موٹر سائیکل اور منشیات برآمد کر لی گئی ،تفصیلات کے مطابق کندیاں کے نی واحی علاقہ پیر پتنگ شاہ کے قریب پولیس ٹیم معمول کی گشت پر تھی کہ مشکوک موٹر سائیکل سواروں نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر فائرنگ شروع کردی جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی،فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم سید کامران شیرازی ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے دو نامعلوم ساتھی فرار ہوگئے۔
پولیس کے مطابق اہلکار محفوظ رہے کیونکہ وہ بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس سے لیس تھے اس لیے کوئی پولیس ملازم زخمی نہیں ہواموقع سے موٹر سائیکل، 30 بور پسٹل، پانچ عدد خول پسٹل، 1250 گرام چرس اور 1450 روپے نقدی برآمد کرلی گئیخپپلاں پولیس کے مطابق فرار ہونے والے دونوں ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور جلد گرفتاری کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔