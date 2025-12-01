صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں پولیس سے مقابلے میں ملزم ہلاک،2فرار ہو گئے

  • سرگودھا
کندیاں پولیس سے مقابلے میں ملزم ہلاک،2فرار ہو گئے

کندیاں(نمائندہ دنیا ) پولیس سے مقابلے میں ملزم ہلاک،2فرار ہو گئے ، اسلحہ، موٹر سائیکل اور منشیات برآمد کر لی گئی ،تفصیلات کے مطابق کندیاں کے نی واحی علاقہ پیر پتنگ شاہ کے قریب پولیس ٹیم معمول کی گشت پر تھی کہ مشکوک موٹر سائیکل سواروں نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر فائرنگ شروع کردی جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی،فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم سید کامران شیرازی ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے دو نامعلوم ساتھی فرار ہوگئے۔

پولیس کے مطابق اہلکار محفوظ رہے کیونکہ وہ بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس سے لیس تھے اس لیے کوئی پولیس ملازم زخمی نہیں ہواموقع سے موٹر سائیکل، 30 بور پسٹل، پانچ عدد خول پسٹل، 1250 گرام چرس اور 1450 روپے نقدی برآمد کرلی گئیخپپلاں پولیس کے مطابق فرار ہونے والے دونوں ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور جلد گرفتاری کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

زنگ آلود داخلی دروازے ٹوٹی سیٹیں نا قابل استعمال جناح سٹیڈیم ویران

بجلی کنکشن مہنگا اضافی رقم کیساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراء

عدم صفائی پر 8 فوڈ یونٹس بند ، 75 کو بھاری جرمانے

ایس پی وسیم اختر نے پنجاب ہائی وے پٹرول میں بطور ریجنل آفیسر چارج سنبھال لیا

پھالیہ :کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیاگیا

ڈپٹی کمشنر سے پی ایم اے ، وائی ڈی اے کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر