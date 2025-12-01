موجودہ حکومت کی تمام پالیسیاں کسان کش ہیں ،رضامحمد گاڑو
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )موجودہ حکومت کی تمام پالیسیاں کسان کش ہیں کھاد زرعی ادویات تیل بجلی کسان کو روز بروز مہنگے داموں مل رہی ہے اور کسان کی فصل اونے پونے بک رہی ہے اس حکومت کے دور میں کسان بیچارے مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں کسان ونگ کے بزرگ رہنما رضامحمد گاڑو،کسان ونگ کمرمشانی کے بزرگ رہنما رضامحمد گاڑو نے اپنے ایک بیان میں کہاہے کہ میری عمر نوے سال سے زائد ہے ہم نے پاکستان کو بنانے میں اپنا خون پسینہ بہایاہے لیکن جو زوال کسان پر موجودہ حکومت کے دور میں آیاہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ۔
موجودہ حکومت کی تمام پالیسیاں کسان کش ہیں کھاد زرعی ادویات تیل بجلی کسان کو روز بروز مہنگے داموں مل رہی ہے اور کسان کی فصل اونے پونے بک رہی ہے اس حکومت کے دور میں کسان بیچارے مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں کسان ونگ کے بزرگ رہنما رضامحمد گاڑو،کسان ونگ کمرمشانی کے بزرگ رہنما رضامحمد گاڑو نے اپنے ایک بیان میں کہاہے کہ میری عمر نوے سال سے زائد ہے ہم نے پاکستان کو بنانے میں اپنا خون پسینہ بہایاہے لیکن جو زوال کسان پر موجودہ حکومت کے دور میں آیاہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ۔