بھیرہ میں تجاوزات کا دوبارہ بڑھنا انتظامیہ کیلئے چیلنج
بھیرہ(نامہ نگار)بار بار کے عوامی احتجاج اور مطالبات کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں خصوصاً پھلروان روڈ، سرکلر روڈ، دروازہ پیرانوالا تا گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج اور چوک دروازہ چکوالا میں تجاوزات دوبارہ بڑھنے لگی ہیں۔
شہریوں محمد ارشد، اقبال احمد، محمد بلال، کاشف علی، مسعود احمد اور ساجد حسین نے بتایا کہ چند روز قبل پیرا فورس کے اہلکاروں نے بلدیہ افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے متعدد مقامات سے تجاوزات ہٹائیں جس سے عوام کو امید ہوئی تھی کہ اب قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی ہوگی۔تاہم فورس کے جاتے ہی چند ہی گھنٹوں بعد قبضہ مافیا نے نہ صرف دوبارہ تجاوزات قائم کر لیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ جگہ گھیر لی، جس نے انتظامی اداروں کی نااہلی کو واضح کر دیا ہے ۔ سماجی رہنماؤں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی تجاوزات، فٹ پاتھوں پر رکھی ریڑھیوں اور مبینہ بھتہ خوری کے خلاف فوری، سخت اور مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے ۔