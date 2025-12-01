کمشنر سے کمپیوٹرائزڈ اسلحہ لائسنس کی منظوری کے اختیارات واپس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کمپیوٹرائزڈ اسلحہ لائسنس کی منظوری کے حوالے سے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے کمشنرز کو دیئے گئے اختیارات واپس لے لئے ، ذرائع کے مطابق حکومت نے اسلحہ لائسنسوں کی سکروٹنی کے بعد کمشنروں کو سپیکن گارڈر کے اختیارات دئیے تھے آٹھ ماہ گزرنے کے بعد بھی کمشنروں نے کوئی اقدامات نہیں کئے جس سے کروڑوں کی آمدن نہ ہو سکی ہے جس پر حکومت نے اس مایوس کارکردگی پر اپنے ان احکامات سے دستبردار ہو گئی ہے۔
