موسم کی شدت ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ،عمر حیات خان

  • سرگودھا
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )موجودہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے موسم کی شدت ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اگر ہماری حکومت اورعوام نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو عنقریب ہماری سرزمین پر رہنا مشکل ہوجائے گا تحصیل صدر پی ٹی یو عمر حیات خان ،ماہر تعلیم عمر حیات خان نے اپنے ایک بیان میں کہاہے کہ۔۔۔

ہمارا ملک پاکستان دنیاکے ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہورہاہے اورہماری حکومت اورعوام سوئی ہوئی ہے اگر یہی پوزیشن رہی تو ہماری آنیوالی نسلوں کے لیے یہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا اس کاواحد حل زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں پانی کے بے جااستعمال کو روکیں ۔

