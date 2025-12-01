ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،درجن سے زائد مقدمات درج
مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا) ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،درجنوں موٹر سائیکل وگاڑیاں تھانہ میں بند، درجن سے زائد مقدمات بھی درج، ڈرائیور گرفتار۔ پولیس تھانہ مڈھ رانجھا اور پیٹرولنگ پولیس قاسم آباد نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بغیر ہیلمٹ اور بغیر کاغذات ولائسنس چلنے والی متعدد موٹرسائیکلز تھانہ میں بند کردیں۔
اوورلوڈنگ،بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے ڈمپر،ہائی ایس ،ہنڈائی ڈالہ سمیت متعدد گاڑیا ں بھی بند کرکے ڈرائیور زکے خلاف تھانہ مڈھ رانجھا میں الگ الگ مقد مے درج کرلیئے گئے ہیں۔