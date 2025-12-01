موسم کی تبدیلی کیساتھ ہی زکام ،کھانسی عام:ڈاکٹر سکندر حیات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی بڑوں کے ساتھ ساتھ خصوصاََ بچوں میں کھانسی نزلہ زکام کی بیماری عام ہو رہی ہے اس سے بچاؤ کے لیے احتیاط سب سے بہترین علاج ہے مگر دیکھا گیا ہے کہ۔۔۔
بچے احتیاط نہیں کرتے وہ کھٹی ٹھنڈی اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں خصوصاََ پاپڑ وغیرہ جس کی وجہ سے گلے کا خراب ہونا اس سے نزلہ زکام کھانسی بخار معمول کی بات ہے اسی طرح خشک سردی کی وجہ سے جہاں پر سموگ بڑھ رہی ہے وہاں پر یہ بیماریاں عام ہو رہی ہیں اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ٹھنڈی کھٹی اور تلی ہوئی چیزوں کے ساتھ ساتھ بازاری کھانوں سے اجتناب کیا جائے اور سموگ سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے ۔