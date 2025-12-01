صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم کی تبدیلی کیساتھ ہی زکام ،کھانسی عام:ڈاکٹر سکندر حیات

  • سرگودھا
موسم کی تبدیلی کیساتھ ہی زکام ،کھانسی عام:ڈاکٹر سکندر حیات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی بڑوں کے ساتھ ساتھ خصوصاََ بچوں میں کھانسی نزلہ زکام کی بیماری عام ہو رہی ہے اس سے بچاؤ کے لیے احتیاط سب سے بہترین علاج ہے مگر دیکھا گیا ہے کہ۔۔۔

بچے احتیاط نہیں کرتے وہ کھٹی ٹھنڈی اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں خصوصاََ پاپڑ وغیرہ جس کی وجہ سے گلے کا خراب ہونا اس سے نزلہ زکام کھانسی بخار معمول کی بات ہے اسی طرح خشک سردی کی وجہ سے جہاں پر سموگ بڑھ رہی ہے وہاں پر یہ بیماریاں عام ہو رہی ہیں اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ٹھنڈی کھٹی اور تلی ہوئی چیزوں کے ساتھ ساتھ بازاری کھانوں سے اجتناب کیا جائے اور سموگ سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر