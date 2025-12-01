بھوکے کو کھانا کھلانا انسانیت کی خدمت کا سب سے خوبصورت ترین ذریعہ ہے ،ڈاکٹر خالد مغل
بھلوال(نمائندہ دنیا)ڈاکٹر خالد مغل نے کہا ہے کہ حضور پاک ؐنے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ اور یہی جذبہ انسان کو حیوانوں سے ممتاز کر کے اشرف المخلوقات کے منصب جلیلہ پر فائز کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دسترخوان پر آکر پتہ چلا کہ انسانیت کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے ہم بہت خوش ہیں کیونکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا انسانیت کی خدمت کا سب سے خوبصورت ترین ذریعہ ہے اﷲ پاک کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے ، اس لیے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کا خیال رکھنا احسن عمل ہے ۔