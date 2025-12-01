مطلوب منشیات فروش مقابلے میں ہلاک،کانسٹیبل زخمی
خوشاب(نمائندہ دُنیا) سی سی ڈی کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف شروع کیے گئے کریک ڈاؤن کے پہلے روز ہی جوہرآباد کے نواحی علاقہ منگور روڈ پر بدنام زمانہ منشیات فروش پولیس مقابلے میں مارا گیا۔
ہلاک ہونے والا خادم مسیح چک 125 شمالی سلانوالی کا رہائشی تھا اور منشیات سمیت 22 سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔اطلاع ملنے پر ٹیم موقع پر پہنچی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں خادم مسیح اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہوگیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کانسٹیبل فضل فاروق زخمی اور پولیس گاڑی کو نقصان پہنچا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہو گئے ۔