ڈپٹی کمشنر میانوالی کی زیر صدارت غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ آرڈیننس کمیٹی کاجائزہ اجلاس

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر میانوالی کی زیر صدارت غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ آرڈیننس کمیٹی کاجائزہ اجلاس

کمرمشانی (نمائندہ دنیا )وزیرا علیٰ پنجاب مر یم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کے حقوق ملکیت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی زیر صدارت غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ آرڈیننس 2025 کی کمیٹی کاجائزہ اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے تحصیل میانوالی کے قبضہ سے متعلق مختلف کیسوں کی سماعت کی اور 4کیسوں کا موقع پر فیصلہ کر کے اسسٹنٹ کمشنر اور ریونیو افسران کو فوری طور پر قبضہ مافیا سے زمینیں واگذار کراکر اصل مالکان کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ، ریونیو افسران اور فریقین بھی موجودتھے ۔

 

