صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی،سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 7کروڑ 50لاکھ جرمانے ،چالان اور مقدمات

  • سرگودھا
میانوالی،سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 7کروڑ 50لاکھ جرمانے ،چالان اور مقدمات

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) میانوالی،سمیت پنجاب بھر میں گذشتہ دو دنوں میں جاری مہم برائے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے نتیجے میں 7 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کئے گئے ۔

 اس دوران 76 ہزار سے زائد شہریوں کو چالان کیا گیا، جبکہ 1,402 مقدمات درج کیے گئے ۔ پولیس نے 1,390 افراد کو حراست میں لیا اور 13 ہزار سے زائد گاڑیاں بند کیں۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے 11,700 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ ون وے کی خلاف ورزی پر 4,000 سے زائد افراد کو چالان کیا گیا۔ اس کے علاوہ 12,000 سے زائد موٹر سائیکل سواروں کو بغیر ہیلمٹ سفر کرنے پر جرمانہ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر