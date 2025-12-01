میانوالی،سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 7کروڑ 50لاکھ جرمانے ،چالان اور مقدمات
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) میانوالی،سمیت پنجاب بھر میں گذشتہ دو دنوں میں جاری مہم برائے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے نتیجے میں 7 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کئے گئے ۔
اس دوران 76 ہزار سے زائد شہریوں کو چالان کیا گیا، جبکہ 1,402 مقدمات درج کیے گئے ۔ پولیس نے 1,390 افراد کو حراست میں لیا اور 13 ہزار سے زائد گاڑیاں بند کیں۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے 11,700 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ ون وے کی خلاف ورزی پر 4,000 سے زائد افراد کو چالان کیا گیا۔ اس کے علاوہ 12,000 سے زائد موٹر سائیکل سواروں کو بغیر ہیلمٹ سفر کرنے پر جرمانہ کیا گیا۔