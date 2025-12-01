صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چور گرفتار ،48لاکھ کے زیورات 4 لاکھ 50 ہزار روپے برآمد

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )پولیس نے چور کو گرفتار کر کے 48لاکھ روپے کے زیورات ، 4 لاکھ 50 ہزاربرآمد کر لئے ، تھانہ داؤد نے گھر سے طلائی زیورات چوری کرنیوالے چور ساجد حسین عرف گڑیا کو ٹریس کرکے گرفتار کر لیا ،ملزم سے مزید تفتیش کی جارہی ہے ۔

