ہر یونین کونسل میں بائیو میٹرک سسٹم نصب کرنے کی منظوری

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت ریجن بھر کی یونین کونسلوں میں بوگس اور جعلی پیدائش اموات نکاح کی رجسٹریشن روکنے کے لئے محکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے ہر یونین کونسل میں بائیو میٹرک سسٹم نصب کرنے کی منظوری دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو بائیو میٹرک مشینیں خریدنے کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے بائیو میٹرک سسٹم نادرہ سے منسلک ہو گا جس سے جعلی اور بوگس سرٹیفکیٹ کی روک تھام میں مدد ملے گی اور سرٹیفکیٹ صرف خونی رشتے دار لے سکیں گے ۔

