  • سرگودھا
دیہی علاقوں میں سیوریج نہ ہونے کے باوجود مشینری کی خریداری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی ناقص منصوبہ بندی متعدد دیہی علاقوں میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کے باوجود ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کے فنڈ سے کروڑوں روپے کی مالیت سے سکر اور دیگر مشینری خرید کر ادارے کے حوالے کر دی گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کے 17کروڑ کے ڈویلپمنٹ فنڈز سے سکر، جیٹر ،ٹریکٹر ٹرالی سمیت دیگر بھاری مشینری خریدی گئی ہے ضلع بھر میں سیوریج اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے واسا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ڈسٹرکٹ کونسل کو ذمہ داریاں تو سونپی جارہی ہیں تاہم ڈسٹرکٹ کونسل کے دیہی علاقوں میں سیوریج کے بجائے نالی سسٹم ہونے کی وجہ سے خریدی گئی بھاری مشینری ضائع جا سکتی ہے اور اسے ناقص منصوبہ بندی کا شاخسانہ قرار دے کر قومی خزانے پر ڈالا گیا اضافی بوجھ دفاتر میں موضوع بحث بن کر رہ گیا ہے ۔

 

لاہور

