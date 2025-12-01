قطر میں مقیم بیوہ کے کروڑوں کے 5مکانات سے قبضے ختم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں ڈی آر سی فورم کی جانب سے قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی کے دوران قطر میں مقیم بیوہ کے کروڑوں روپے مالیت کے پانچ مکانات کو قبضہ مافیا سے بازیاب کروا کر اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔
ضلعی پولیس ترجمان کے مطابق پولیس پیرا فورس ضلعی انتظامیہ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ نے اوورسیز پاکستانی خاتون کو اس کا حق لے کر دے دیا قطر میں مقیم بیوہ خاتون رخسانہ ایاز اپنے پانچ کروڑوں روپے مالیت کے مکانات کے حصول کے لیے در بدر تھی 10 سال قبل کرایہ پر دیے گئے مکانات پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا تھا خاتون نے اپنی قیمتی جائیداد واپس ملنے پر وزیراعلی مریم نواز شریف اور متعلقہ محکموں کا شکریہ ادا کیا پچھلے دس سال سے ہم دربدر تھے اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا تھا۔ڈی آر سی کمیٹی نے چند دنوں میں ہمارے درخواست پر غور کیا تحقیقات میں ملکیت ثابت ہوتے ہی قبضہ مافیہ کے خلاف ڈی سی سرگودھا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم ،ڈی پی او سرگودھا صہیب اشرف اے ڈی سی آر فہد محمود، اسٹنٹ کمشنر شیریں گل اور اے ایس پی سٹی وقار نے فوری ایکشن لیتے ہوئے کاروائی کی۔