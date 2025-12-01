صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ستھرا پنجا ب پر و گرا م صفا ئی ستھرا ئی کے حوا لہ سے مثا لی ثا بت ہو ا ، خواجہ نعیم اقبال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن خواجہ نعیم اقبال نے کہا کہ و ز یر اعلی پنجا مریم نو از کا ستھرا پنجا ب پر و گرا م صوبہ بھر میں صفا ئی ستھرا ئی کے حوا لہ سے مثا لی ثا بت ہو ا ہے ڈا ئر یکٹر ستھرا پنجا ب پر و گر ا م سرگودہا چو ہد ر ی عبدا لرزاق ڈھلوں۔

رانا شاہد عمران بہترین حکمت عملی کے تحت ستھرا پنجا ب پر و گرا م کے ذریعے سرگودہا کے لو گو ں کی خد مت کر ر ہے ہیں اور سرگودہا کو صفا ئی کے حوالہ سے مثا لی بنا چکے ہیں بلاشبہ مر یم نو ازپنجا ب میں عوامی فلاح و بہبو د کے ریکارڈ کا مو ں کے ذریعے اپنی صلا حیتوں اور فہم وفراست اور انتظامی معا ملا ت کا اعتراف کر اچکی ہیں۔

 

