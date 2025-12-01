چھیڑ خانی سے روکنے پر خاتون پر تشدد،کپڑے پھاڑ ڈالے ،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چھیڑ خانی سے منع کرنے پر خاتون کوتشدد کا نشانہ بنا ڈالا ،بتایا جاتا ہے کہ موضع کلس شریف میں جاوید اقبال نے سمیرا بی بی جو کے اپنی بیٹی کو سکول سے لینے جا رہی تھی کوراستہ میں روک کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گھسیٹا جس سے اس کے کپڑے پھٹ گئے ،اہل محلہ نے مداخلت کر کے خاتون کی جان بخشی کروائی اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔
چھیڑ خانی سے منع کرنے پر خاتون کوتشدد کا نشانہ بنا ڈالا ،بتایا جاتا ہے کہ موضع کلس شریف میں جاوید اقبال نے سمیرا بی بی جو کے اپنی بیٹی کو سکول سے لینے جا رہی تھی کوراستہ میں روک کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گھسیٹا جس سے اس کے کپڑے پھٹ گئے ،اہل محلہ نے مداخلت کر کے خاتون کی جان بخشی کروائی اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔