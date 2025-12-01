صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

16سالہ لڑکے کو لڑکی کی آواز میں کال ، ہنی ٹریپ کر لیا گیا

  • سرگودھا
16سالہ لڑکے کو لڑکی کی آواز میں کال ، ہنی ٹریپ کر لیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سکول ٹیچر کے بھانجے کو لڑکی کی آواز میں کال کر کے دھوکہ سے بلا کر غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والے 3 نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔

جوہر کالونی کی رہائشی سکول ٹیچر شمیم بی بی کے 16 سالہ بھانجے جو نجی کالج میں زیر تعلیم ہے کو تین ملزمان نے ورغلا کر جوہر کالونی قبرستان بلایا ایک ملزم جو لڑکی بنا ہوا تھا اس نے طالب علم کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات شروع کر دی طالب علم کے شور مچانے پر تین ملزمان نے اسے تھپڑ مارے اور تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ملزم طالب علم کو پہلے بھی غیر اخلاقی ویڈیو اور بیہودہ میسج بھیجتے رہے ہیں ملزمان نے طالب علم کے کپڑے اتار کر اس کی غیر اخلاقی ویڈیو بھی بنائی اطلاع ملنے پر تھانہ اربن ایریا پولیس نے علی اصغر وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر فیصل آباد کا صنعتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشرویسلز کی انسپکشن میں تیزی لانے کا حکم

ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، شہری پریشان

شہریوں کے تحفظ کیلئے مزید اقدامات ضروری :بریگیڈیئر(ر)بابر

منشیات لعنت ، طلبہ بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں: ماہرین

ویمن میڈیکل آفیسرز کیلئے خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی سیشن

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر