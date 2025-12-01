16سالہ لڑکے کو لڑکی کی آواز میں کال ، ہنی ٹریپ کر لیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سکول ٹیچر کے بھانجے کو لڑکی کی آواز میں کال کر کے دھوکہ سے بلا کر غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والے 3 نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔
جوہر کالونی کی رہائشی سکول ٹیچر شمیم بی بی کے 16 سالہ بھانجے جو نجی کالج میں زیر تعلیم ہے کو تین ملزمان نے ورغلا کر جوہر کالونی قبرستان بلایا ایک ملزم جو لڑکی بنا ہوا تھا اس نے طالب علم کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات شروع کر دی طالب علم کے شور مچانے پر تین ملزمان نے اسے تھپڑ مارے اور تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ملزم طالب علم کو پہلے بھی غیر اخلاقی ویڈیو اور بیہودہ میسج بھیجتے رہے ہیں ملزمان نے طالب علم کے کپڑے اتار کر اس کی غیر اخلاقی ویڈیو بھی بنائی اطلاع ملنے پر تھانہ اربن ایریا پولیس نے علی اصغر وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔