سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کے نوٹس پر اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل کی سربراہی میں پیرا اور ریونیو ٹیم نے چک 46 شمالی میں مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرکے زمین کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔
اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی زیرو ٹالرینس پالیسی کے تحت سرکاری زمین پر کسی قسم کا قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا کہ سرکاری اراضی کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور اس طرح کے آپریشن آئندہ بھی تسلسل سے جاری رہیں گے ۔