پارکنگ سٹینڈ ٹھیکیدار کے کارندوں کی رکشہ ڈرائیوروں کیساتھ غنڈہ گردی ،لڑائی جھگڑے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے رکشہ سٹینڈ فیس کے ٹھیکیدار کے کارندوں کی غریب رکشہ ڈرائیوروں کے ساتھ غنڈہ گردی جاری ہے اور آئے روز کے لڑائی جھگڑے معمول بن گئے ہیں دوسرے علاقوں سے آنے والے رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ انہیں شہر میں آنے میں دیر ہو جائے تو ٹھیکیدار کے کارندے گیارہ گنا جرمانہ لیتے ہیں اگر نہ دیں تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں ان ڈرائیوروں نے انتظامیہ سے استدعا کی ہے کہ ٹھیکیدار کو شام تک صرف پرچہ فیس لینے کی ہدایت کی جائے ۔
