ریسٹورنٹ ملازم درجنوں افغانی مہاجرین کی واپس بھیجنے کا عمل شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ا یشن نے درجنوں ملازم افغانیوں کی وطن واپسی کا عمل شروع کر دیا ، چوہدری گل شیر افگن صدر پاکستان ریسٹورنٹ یونٹی ایسوسییشن سینٹرل پنجاب نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کی جانے والی ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے غیر رجسٹر افغان ملازمین کو ریسٹورنٹ مالکان نے واپس ان کے وطن بھجوانے کے لیے سب سے پہلے رضاکارانہ آغاز کر دیا ہے ۔
