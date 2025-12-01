صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک جرمانوں میں اضافہ ایک ظالمانہ اقدام ، سید حسنین شاہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ٹریفک جرمانوں میں اضافہ ایک ظالمانہ اقدام ہے ، حکومت اس فیصلے کو فوری واپس لے ، انہوں نے کہا کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ضروریات زندگی کی اشیاء آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔۔، ٹریفک جرمانوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹر، طالبعلم اور غریب عوام سخت پریشان ہیں، حکومت کو چاہئے کہ عوام کو ریلیف دے ، نہ کہ ایسے اقدام کرے جس سے لوگ مزید پریشان ہوں۔

