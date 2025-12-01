اتوار کی عبادات کے موقع پر مسیحیوں کی عبادت گاہوں پر سخت سکیورٹی انتظامات
میانوالی،کمرمشانی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) میانوالی پولیس کی جانب سے اتوار کی عبادات کے موقع پر مسیحیوں کی عبادت گاہوں پر سخت سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر سنڈے کو مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر ضلع بھر کے تمام چرچز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ۔پولیس جوان اقلیتی عبادت گاہوں پر سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔اقلیتی برادری کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے ۔
