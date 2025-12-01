فلورملز مالکان کی من مانیاں عروج پر، سرکاری نرخنامے نظر انداز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فلورملز مالکان کی من مانیاں عروج پر، سرکاری نرخنامے بدستور نظر انداز، ناقص آٹاکے استعمال کرنے سے شہری بیماری پڑنے لگے ، ذرائع کے مطابق انتظامیہ کا فلور ملوں پر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں اور نہ ہی آٹے کی قیمتوں میں کوئی عمل دخل دکھائی دے رہا ہے۔
جس کی وجہ سے بیشتر علاقوں میں دس کلو آٹے کے تھیلے کی بجائے 15کلو کی پیکنگ میں آٹا ساڑھے 1700روپے میں فروخت ہو رہا ہے ، یہی نہیں انتہائی غیر معیاری آٹے کی فروخت بھی جاری ہے ،سوکھی روٹیو ں کو پیس کر تازہ گندم کے آٹے میں شامل کر کے مختلف برانڈز کے نام پر فروخت کیا جا رہا ہے ، جبکہ چیک اینڈ بیلنس کے متعلقہ اداروں کی مبینہ ملی بھگت باعث تشویش ہے ،جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرگودھا سمیت چاروں اضلاع کی فلور ملوں پر انتظامیہ، محکمہ خوراک اور فوڈ کی مشترکہ ٹیمیں تعینات کی گئی تھیں،مگر صورتحال یہ ہے کہ تینوں ادارے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر وقت گزاری میں مصروف ہیں،اور اعلی افسران کی اہم امور میں مصروفیت سماج دشمن عناصر کو مزید بے لگام کر رہی ہے جبکہ صارفین کا کہنا ہے کہ اگر مہنگا آٹا ہی فروخت کرنا ہے تو کم از کم معیار تو برقرار رکھا جائے ، انہوں نے ارباب اختیار سے صورتحال کے فوری تدارک کا مطالبہ بھی کیا ہے۔