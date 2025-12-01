صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلورملز مالکان کی من مانیاں عروج پر، سرکاری نرخنامے نظر انداز

  • سرگودھا
فلورملز مالکان کی من مانیاں عروج پر، سرکاری نرخنامے نظر انداز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فلورملز مالکان کی من مانیاں عروج پر، سرکاری نرخنامے بدستور نظر انداز، ناقص آٹاکے استعمال کرنے سے شہری بیماری پڑنے لگے ، ذرائع کے مطابق انتظامیہ کا فلور ملوں پر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں اور نہ ہی آٹے کی قیمتوں میں کوئی عمل دخل دکھائی دے رہا ہے۔

جس کی وجہ سے بیشتر علاقوں میں دس کلو آٹے کے تھیلے کی بجائے 15کلو کی پیکنگ میں آٹا ساڑھے 1700روپے میں فروخت ہو رہا ہے ، یہی نہیں انتہائی غیر معیاری آٹے کی فروخت بھی جاری ہے ،سوکھی روٹیو ں کو پیس کر تازہ گندم کے آٹے میں شامل کر کے مختلف برانڈز کے نام پر فروخت کیا جا رہا ہے ، جبکہ چیک اینڈ بیلنس کے متعلقہ اداروں کی مبینہ ملی بھگت باعث تشویش ہے ،جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرگودھا سمیت چاروں اضلاع کی فلور ملوں پر انتظامیہ، محکمہ خوراک اور فوڈ کی مشترکہ ٹیمیں تعینات کی گئی تھیں،مگر صورتحال یہ ہے کہ تینوں ادارے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر وقت گزاری میں مصروف ہیں،اور اعلی افسران کی اہم امور میں مصروفیت سماج دشمن عناصر کو مزید بے لگام کر رہی ہے جبکہ صارفین کا کہنا ہے کہ اگر مہنگا آٹا ہی فروخت کرنا ہے تو کم از کم معیار تو برقرار رکھا جائے ، انہوں نے ارباب اختیار سے صورتحال کے فوری تدارک کا مطالبہ بھی کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

زنگ آلود داخلی دروازے ٹوٹی سیٹیں نا قابل استعمال جناح سٹیڈیم ویران

بجلی کنکشن مہنگا اضافی رقم کیساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراء

عدم صفائی پر 8 فوڈ یونٹس بند ، 75 کو بھاری جرمانے

ایس پی وسیم اختر نے پنجاب ہائی وے پٹرول میں بطور ریجنل آفیسر چارج سنبھال لیا

پھالیہ :کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیاگیا

ڈپٹی کمشنر سے پی ایم اے ، وائی ڈی اے کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر