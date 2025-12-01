میانوالی کی مختلف سڑکوں کی دھلائی اور صفائی ستھرائی روزانہ کی بنیاد پر جاری
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )میانوالی وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے میانوالی شہر کی مختلف سڑکوں کی دھلائی اور صفائی ستھرائی کے عمل کا روزانہ کی بنیادوں پر سلسلہ جاری ہے ۔تفصیلات سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے جہاز چوک، بلوخیل روڈ، جی پی او چوک اور شہر کی دیگر شاہراؤں کی صفائی ستھرائی کی گئی۔
