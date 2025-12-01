منشیات فروش سمیت 2 ملزم گرفتار 540 گرام چرس، اسلحہ برآمد
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )تھانہ پیر پہائی پولیس کی کاروائی، منشیات فروش سمیت 2 ملزمان گرفتار، 540 گرام چرس، اسلحہ آتشیں برآمد ۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے دوران چیکنگ غلام رضا سے 540 گرام چرس برآمد کی جبکہ ایک اور کاروائی میں دوران چیکنگ حکمت اﷲسے پستول 12 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ونوں ملزمان کو حراست میں لیکر تھانہ پیر پہائی میں الگ الگ مقدمات درج کرلیے ۔